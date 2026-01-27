Bien trop ignoré par le plateau alors qu’il occupe une place si importante dans les vies contemporaines, le jeu vidéo se retrouve au cœur de ce Random Access Memories, spectacle présenté dans le cadre du dispositif de l’Envolée.

Quelle occasion en or pour lâcher ses manettes ! L’Envolée, dispositif des Amandiers en faveur de la jeune création, propose de découvrir un « techno-thriller » mêlant univers théâtral et jeu vidéo. Un jeune homme se perd dans la réalité virtuelle d’un jeu guidé par une IA qui se reconfigure sans cesse suivant ses désirs. Peu à peu, les frontières entre réel et virtuel s’effacent et l’écran prend de plus en plus de place au plateau. Avec quatre interprètes, Mégane Arnaud met en scène ce texte d’Emmanuelle Destremeau qui place face à face théâtre et univers vidéo dans un jeu de miroirs destiné à produire « une expérience sensorielle et immersive inédite ».

Eric Demey