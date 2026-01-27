La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°339
janvier 2026
Théâtre - Agenda

Mégane Arnaud met en scène « Random Access Memories » d’Emmanuelle Destremeau

©Random Access Memories mis en scène par Mégane Arnaud sera créé aux Amandiers CR : Jowan Rousseau
Random Access Memories mis en scène par Mégane Arnaud sera créé aux Amandiers CR : Jowan Rousseau

Théâtre des Amandiers / Texte d’Emmanuelle Destremeau / Mise en scène de Mégane Arnaud

Publié le 27 janvier 2026 - N° 340

Bien trop ignoré par le plateau alors qu’il occupe une place si importante dans les vies contemporaines, le jeu vidéo se retrouve au cœur de ce Random Access Memories, spectacle présenté dans le cadre du dispositif de l’Envolée.

Quelle occasion en or pour lâcher ses manettes ! L’Envolée, dispositif des Amandiers en faveur de la jeune création, propose de découvrir un « techno-thriller » mêlant univers théâtral et jeu vidéo. Un jeune homme se perd dans la réalité virtuelle d’un jeu guidé par une IA qui se reconfigure sans cesse suivant ses désirs. Peu à peu, les frontières entre réel et virtuel s’effacent et l’écran prend de plus en plus de place au plateau. Avec quatre interprètes, Mégane Arnaud met en scène ce texte d’Emmanuelle Destremeau qui place face à face théâtre et univers vidéo dans un jeu de miroirs destiné à produire « une expérience sensorielle et immersive inédite ».

 

Eric Demey

A propos de l'événement

Random Access Memories
du mercredi 28 janvier 2026 au dimanche 8 février 2026
Théâtre Nanterre Amandiers
Théâtre Nanterre Amandiers, 7 Avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre.

à 19h30, samedi à 18h30, dimanche à 15h30. Tel : 06 07 14 81 40.

