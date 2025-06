Hélène Vieilletoile, alias le clown Moumoute, propose une séance de psychanalyse collective décapante et hilarante : une respiration joyeuse et intelligente dans le marasme dépressif ambiant.

« J’ai ouvert un cabinet de psychanalyse collective pour répondre à la montée croissante de l’angoisse chez mes contemporains ! Ce spectacle a été créé dans la rue il y a 5 ans. En une centaine de dates, il y a rencontré public et succès, notamment à Chalon et à Aurillac. J’avais depuis longtemps envie de l’adapter pour l’écoute de la salle. C’est fait ! Il a fallu sacrifier des choses, resserrer la forme, abandonner l’interaction et l’improvisation de la rue, mais j’accepte avec bonheur de jouer le jeu d’un spectacle plus écrit. Dans la vie, je suis plutôt logopathe. Disons que j’en ai fait une compétence qui me permet, avec ce spectacle, d’expliquer aux humains comment fonctionne l’espace psychique. Admettre la nécessité d’aller voir quelqu’un (comme on dit), arrêter de chougner, se constituer comme sujet, cesser de considérer que l’enfer, c’est les autres, se confronter à son magma interne, ne pas nier l’existence de l’inconscient : il en va de notre responsabilité et de notre santé !

Ça rêve, ça rate et ça rit

Dans une ambiance festive et débridée, guidée par l’association libre (mais encadrée par une supervision !), Moumoute, qui est un personnage sans trop de filtres, se livre à une vulgarisation de Freud et Lacan avant de se lancer dans une séance de thérapie collective : on a tous les mêmes problèmes et il ne faut pas hésiter à consulter, même et surtout quand on croit qu’on est trop vieux pour ça ! Il faut rester mobilisé sur le projet, ne pas céder sur son désir ! Je ne crois pas aux thérapies magiques : on ne règle pas la violence des humains en les diagnostiquant HPI, ni celle du monde en oubliant le petit salopard qui habite en nous. C’est un spectacle qui va vers la joie, l’ouverture : ça fait du bien d’aller voir quelqu’un. Que les gens viennent me voir : ils iront mieux après ! Disons, pour résumer ce spectacle, que ça rêve, ça rate et ça rit, comme l’inconscient ! »

Propos recueillis par Catherine Robert