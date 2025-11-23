Futur remplaçant de Thierry Malandain au Ballet de Biarritz et actuel directeur de la danse à l’Opéra Grand Avignon, Martin Harriague crée Prométhée pour le Ballet de l’Opéra Grand Avignon. Rencontre avec un chorégraphe amoureux d’une danse écrite et sophistiquée, d’une danse qui danse.

Quel est le déclencheur de cette nouvelle pièce, le mythe de Prométhée ou la musique de Beethoven ?

Martine Harriague : Le véritable déclencheur est l’opportunité de collaborer avec l’Orchestre national Avignon-Provence au complet. Il sera qui plus est sur scène et non dans la fosse. J’ai pour cela choisi une musique de ballet et opté pour Les Créatures de Prométhée de Beethoven, sans doute en lien avec Thierry Malandain. Sa pièce créée en 2003 sur cette partition m’a marqué. Le livret de Beethoven ne m’intéressant pas vraiment puisqu’il s’agit de scènes de danse des créatures modelées par Prométhée, j’ai étendu le propos au mythe de Prométhée.

« Le mythe de Prométhée est un récit très riche, dont on peut tirer de nombreuses leçons. »

Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce mythe ?

M.H. : C’est un mythe très riche, dont on peut tirer de nombreuses leçons. Il est facile de l’inscrire dans notre époque avec tous ces hommes de pouvoir qui se prennent pour des dieux, qui utilisent le feu d’une autre manière que celle de Prométhée. Lorsque l’on se plonge dans ce récit, on se rend compte que Zeus est manipulateur, qu’il s’ennuie souvent et que cet ennui impacte négativement les Hommes. On parle de voleur de feu à propos de Prométhée mais c’est à contrario un héros puisque ce qu’il donne à l’espèce humaine est symboliquement la connaissance. Pour moi, le feu représente également la passion et le courage et j’ai donc ouvert cette pièce au thème de l’amour.

Combien de danseurs et danseuses sont sur scène ?

M.C. : Nous sommes habituellement quatorze mais une de nos danseuses étant en reconversion, il y a aura donc treize interprètes. Je suis très heureux du niveau de cette compagnie qui ne cesse de monter, travailler avec eux chaque jour est un vrai plaisir.

Propos recueillis par Delphine Baffour