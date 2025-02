Marjorie Nakache retrace le parcours du génie que firent les misérables en tuilant avec un talent virevoltant la vie et l’œuvre phare de l’homme océan : fureur et joie, beauté et enthousiasme d’un théâtre passion !

Après avoir honoré Rousseau, l’homme venu du peuple qui lui rendit sa dignité politique en exigeant l’égalité entre tous, Marjorie Nakache et Xavier Marcheschi défendent Hugo contre ceux qui l’accusèrent de trahir sa caste en choisissant le parti des misérables, des femmes et des enfants. Pour que ceux-là ne réclament pas « de la poudre et des balles », pour qu’ils ne traînent pas sur le pavé, qu’ils ne crèvent pas de faim, qu’ils ne doivent pas, comme Cosette, aller chercher l’eau au puits, il faut la pogne secourable de Jean Valjean, des écoles ouvertes à tous et de l’espoir en fanal. Il faut que la loi se fasse mère et non marâtre, il faut que le poète tonne devant ses pairs et enflamme l’Assemblée nationale en réclamant que l’on détruise la misère. Le texte brillamment adapté par Xavier Marcheschi des Misérables, des discours politiques, des tableaux de Choses vues, est savamment mis en scène par Marjorie Nakache, admirablement mis en lumières par Hervé Janlin et remarquablement servi par les vidéos de Vincent Mézières. Comme à son habitude, l’équipe du Studio-Théâtre de Stains met la beauté au service du sens et convoque la colère vibrante à la rescousse de l’émotion.

Carte des pauvres, carte du tendre

Baptiste Drouillac, Valentin Fruitier, Irène Voyatzis, Clémence Laboureau et Xavier Marcheschi incarnent les personnages du roman et ceux qui, autour de Victor Hugo, furent les spectateurs indignés ou les auxiliaires fidèles (comme la sublime Juliette Drouet) de la transformation de l’eau stagnante en mer tempétueuse et de l’huître royaliste en aigle républicain. Détestation de la charité qui donne aux pauvres pour qu’ils le restent et amour de la justice qui honore l’homme en l’homme, parti pris des faibles et admiration pour le courage des vauriens au grand cœur qui, comme Gavroche, font la nique aux cognes et bravent le destin : toute la puissance du lyrisme hugolien irradie sur scène. Les images créées sont magnifiques : Cosette en pietà, berçant la poupée Catherine, Gavroche en sa tanière de l’Eléphant de la Bastille, Jean Valjean poussant la porte de Bienvenu Myriel et entrant dans le théâtre pour dire au monde le scandale d’avoir été galérien pour un pain. Tout fait battre le cœur, tout ouvre l’âme. Passons le périphérique, allons à Stains : la réponse aux questions que se pose le maussade aujourd’hui sont là !

Catherine Robert