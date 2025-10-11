Sous la direction de Marcial Di Fonzo Bo, la jeune comédienne Inès Quaireau s’empare d’un texte poignant de Sonia Chiambretto sur la maltraitance d’adolescentes placées, hier et aujourd’hui, dans des établissements de détention pour mineures. Un patchwork de fragments de vies qui touche au cœur.

Annette, Gisèle, Simone, Adèle, Louise, Vanessa, Sara… Il y a des filles d’hier, qui vivent leur adolescence dans les années 1950, et des filles d’aujourd’hui. Toutes ont le goût de la liberté chevillé au corps. Elles aimeraient pouvoir parler, danser, fumer, aimer, courir, rire, respirer, vivre sans avoir de comptes à rendre à qui que ce soit. Toutes voudraient s’affranchir des autorités familiales et judiciaires qui les ont enfermées derrière de hauts murs pour les punir de soi-disant méfaits et les soumettre aux règles du patriarcat. Les premières ont été placées dans l’un des établissements du Bon Pasteur (congrégation religieuse catholique dont la réputation est entachée de nombreuses affaires de maltraitance). Les autres dans un centre éducatif fermé pour filles mineures au sein duquel Sonia Chiambretto a réalisé des ateliers d’écriture. Suite à cette période d’immersion, l’autrice (associée au Quai, à Angers, centre dramatique national dirigé par Marcial Di Fonzo Bo) a écrit Peine mineures, ouvrage publié par L’Arche Éditeur dont est tiré le texte-kaléidoscope interprété aujourd’hui sur scène par Inès Quaireau.

Une écriture de l’intime et de l’universel

Âgée de 20 ans, la comédienne se lance dans cette écriture de l’intime et de l’universel avec un enthousiasme et une justesse qui produisent une large palette de vérités humaines. Si la jeune interprète, en début de représentation, n’investit pas complètement la profondeur poétique de la langue qui la traverse, très vite, son intériorité, son sens de la rupture, l’authenticité avec laquelle elle investit le plateau nous happent et nous gagnent à la cause implacable des témoignages qu’elle défend. Les adolescentes d’hier et d’aujourd’hui dont nous suivons les déboires et les révoltes sont en butte au même abus : la mainmise des hommes sur le destin des femmes. Avec le souffle qu’on lui connaît, Marcial Di Fonzo Bo crée, pour ce texte croisant matière documentaire, repères historiques et fragments de vies brisées, un univers de théâtre simple et exigeant. D’un très bel équilibre, sa mise en scène permet à Inès Quaireau d’avancer entre concret et imaginaire. Les voix que la comédienne porte avec force interpellent bien sûr nos consciences. Elles nous font entrer dans le quotidien tantôt dur, tantôt tendre, de jeunes filles que l’on traite comme des délinquantes, en oubliant qu’elles ne sont souvent pas encore totalement sorties de l’enfance.

Manuel Piolat Soleymat