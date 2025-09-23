Mêlant avec délicatesse le singulier et l’universel, Élise Noiraud met en scène un texte de Clotilde Cavaroc qui éclaire la complexité et l’humanité de la relation unissant une jeune femme handicapée et un accompagnant sexuel. Un impensé de notre société sur le plateau d’un théâtre.

C’est un sujet tabou, ignoré, qui a beaucoup touché l’autrice, metteuse en scène et comédienne Élise Noiraud. Pour la première fois elle a répondu à une commande, appréciant la dimension intime mais aussi politique d’une histoire à la fois singulière et universelle, huis clos unissant Clémence, jeune femme handicapée, et Antoine, l’accompagnant sexuel auquel elle fait appel pour redécouvrir son corps. Soit une situation contractuelle hors normes, qui se transforme radicalement lors du surgissement de l’amour… Rappelons que l’activité d’accompagnant sexuel, assimilée à de la prostitution, demeure illégale en France, tandis qu’en Suisse la pratique est reconnue et rémunérée. Avant d’être une pièce de théâtre, le texte a donné lieu en 2022 à un court-métrage réalisé par l’autrice Clotilde Cavaroc avec Kimiko Kitamura et Stéphane Hausauer, primé dans plusieurs festivals.

Pudeur et délicatesse

La partition théâtrale est confiée à ces mêmes interprètes, dans une forme de spontanéité et de proximité qui accorde à l’instant sa pleine mesure. La vérité des personnages y apparaît dans toute son amplitude où se mêlent simplicité et complexité, gravité et légèreté. Elle, en fauteuil roulant, paralysée des jambes suite à un accident de voiture lors d’un reportage en Afghanistan, souhaite redécouvrir son corps. Lui, marié, infirmier, formé en Suisse, a choisi d’être accompagnant sexuel pour « aider les personnes à réaliser leur sexualité ». Évitant le piège du didactisme comme celui du pathos, la mise en scène allie la parole et le geste parfois quasi chorégraphié avec sobriété, pudeur et délicatesse. Au détour d’un mot, d’un silence ou d’un geste, les enjeux éthiques que révèle la relation se découvrent par éclats, à hauteur d’humanité. Lorsque Clémence et Antoine se laissent surprendre par l’irruption de sentiments qui débordent des cadres, la relation bascule, révélant au cœur de l’intime une poignante fragilité, une vulnérabilité qui, finalement, ici, parvient à trouver un chemin de résilience.

Agnès Santi