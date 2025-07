Projet itinérant conçu par la Comédie de Saint-Etienne pour familiariser les collégiens et lycéens de la Loire et du Puy-de-Dôme avec les plaisirs du théâtre, Théâtre Mode d’Emploi sort aujourd’hui de son cadre initial pour s’adresser également aux adultes. Quand deux excellents interprètes, faisant feu de tout bois, déconstruisent les clichés qui collent aux baskets de l’art dramatique…

Leurs quelques costumes et accessoires tiennent dans une simple cantine, posée sur une table, au sein d’une salle de classe. C’est là, comme ce pourrait être dans n’importe quel espace non dédié au théâtre, que Marie Le Masson et Louis Meignan (relayés, à partir du 19 juillet, par Marion Astorg et Ephraïm Nanikunzola) s’installent pour nous prouver que le théâtre est avant tout un art du jeu, du verbe et de l’imaginaire. Récemment diplômés de l’École de la Comédie de Saint-Etienne, les deux jeunes interprètes ont besoin de trois fois rien pour nous propulser dans le monde de Théâtre Mode d’Emploi . Un monde de partage, d’autodérision, de cocasserie souvent à la limite de l’absurde, qui vise à faire comprendre à celles et ceux qui ne le savent pas que l’art dramatique peut être l’occasion d’un moment de joie et d’étonnement, loin de l’image d’élitisme et de pesanteur qui lui est parfois attachée. Cette proposition inclusive commence comme une causerie espiègle qui, entre pédagogie et grotesque, définit les bases de l’acte théâtral.

Un art du jeu, du verbe et de l’imaginaire

Le texte écrit par Benoît Lambert et Hervé Blutsch est d’une grande intelligence. Jouant sur divers niveaux de lecture, ses multiples dimensions lui permettent de toucher à la fois spectateurs novices et passionnés de théâtre. Après une suite d’échanges qui démontrent, exemples à l’appui, ce qu’est et ce que n’est pas l’art dramatique, Théâtre Mode d’Emploi nous projette dans l’action rocambolesque d’une pièce aussi démesurée que foutraque : La Fuite sans fin, d’un certain Heinrich Nach. Nous voilà partis en 1945, avant de nous retrouver en 2023, suite à l’apparition d’une faille dans l’espace-temps causée par les effets du dérèglement climatique. L’extrême-droite est revenue au pouvoir, plongeant de nouveau l’Europe dans la guerre. On suit les personnages de cette épopée politique loufoque de l’Autriche à l’Argentine, en passant par le Portugal. Impeccablement dirigés par Maïanne Barthès, Marie Le Masson et Louis Meignan n’ont pas peur de se lancer dans le vide. Riches de leur complicité et de leur talent, les deux jeunes interprètes s’engouffrent dans les excès de leur partition et font merveille. Ils célèbrent les joies d’un théâtre inventif et généreux. Un théâtre pour toutes et tous.

Manuel Piolat Soleymat