Ludovic Lagarde reprend sa mise en scène de La Collection (créée en 2019 au Théâtre national de Bretagne) et la met en regard avec L’Amant, une autre « comédie de la menace » de Harold Pinter. Deux réflexions tranchantes et drôles sur l’amour, le couple, le désir, le quotidien…

Qu’est-ce qui vous séduit particulièrement dans l’écriture de Harold Pinter ?

Ludovic Lagarde : La Collection et L’Amant sont deux pièces cousines que Harold Pinter a écrites en l’espace de deux ans, au début des années 1960. Elles appartiennent à la catégorie des comédies de la menace. Elles ont quelque chose de la série noire, du polar, de la suspicion, de l’inquiétude, de l’enquête que je trouve très intéressant. Le théâtre de Pinter est un théâtre extrêmement singulier, qui par certains côtés est extrêmement réaliste et qui, en même temps, crée un vertige d’écriture.

Sur quoi repose ce vertige ?

L.L.: Sur un jeu des boites qui s’ouvrent, avec un système de silences et une construction très musicale. La Collection et L’Amant posent la question de la fiction et de la vérité. Il y a, dans ces deux pièces, quelque chose de l’impossible vérité et de la manipulation que je trouve passionnant. Pinter est un très grand auteur : presque mine de rien, sans avoir l’air d’y toucher. Ses pièces ne développent pas des fictions énormes, mais elles font preuve d’une profondeur incroyable. L’Amant, par exemple, donne l’impression d’être une petite pièce sur un couple qui s’invente des histoires, mais il s’agit d’une réflexion sur l’amour et la compréhension mutuelle d’une intelligence folle. La façon dont ces deux personnages inventent leur vie, à l’écart de tous, pour échapper aux stéréotypes amoureux, donne lieu à une histoire captivante. Suite à la proposition du Théâtre de l’Atelier de reprendre ma mise en scène de La Collection, j’ai eu envie de monter L’Amant au sein du même dispositif, comme l’avait fait Claude Régy, en 1965, lorsqu’il a créé ces deux pièces en France (ndlr, au Théâtre Hébertot).

Pourquoi avez-vous choisi, en 2019, de mettre en scène La Collection plutôt que L’Amant ?

L.L.: Parce que la question de la manipulation et de la vérité est encore plus aiguë dans La Collection. L’un des personnages de cette pièce est vraiment ce que l’on appelle un bullshitteur. Or dans l’époque qui est la nôtre, avec un homme comme Trump de nouveau en campagne aux États-Unis, ce thème me paraissait particulièrement intéressant à traiter au théâtre.

Quelles dimensions de jeu vous a-t-il semblé essentiel de travailler avec vos comédiennes et comédiens ?

L.L.: Le théâtre de Pinter est un théâtre très exigeant pour les interprètes car, encore une fois, il est faussement naturaliste. On est sur une corde raide. Si on le joue de façon un peu trop froide, il peut paraître trop formel. Si on le joue de façon trop naturaliste, sans se soucier de sa dimension abstraite et musicale, on perd toute un pan de son écriture… C’est un théâtre qui nécessite vraiment de très bons acteurs. J’ai eu la chance de pourvoir réunir, sur scène, Mathieu Amalric, Valérie Dashwood, Micha Lescot et Laurent Poitrenaux. Avec eux, j’ai essayé de trouver la vérité et l’intimité des relations humaines qui composent chacune de ces deux pièces.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat