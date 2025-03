Beauté, poésie et prouesses tentent de rivaliser avec un quotidien terre-à-terre, que porte avec Raphaëlle Boitel le Groupe Acrobatique de Tanger, monté sur les ressorts de l’acrobatie et du hip hop.

Un carré de lumière, une sono portative, et un solo : il n’en faut pas plus pour commencer le spectacle et affirmer l’identité hip hop des danseurs du Groupe Acrobatique de Tanger. Quelques passes de break, quelques saccades de popping, et c’est parti pour obtenir l’approbation du public dans un clapping fédérateur. Mais l’élan est coupé net par un chefaillon venu mettre fin à la plaisanterie, au plaisir, à la danse. La suite de la séquence fait apparaître chaque membre de la troupe dans des situations quotidiennes théâtralisées – un type de narration qui viendra jalonner le cours du spectacle. Ça se montre du doigt, ça s’invective, les mains sont gouailleuses, le verbe haut. Les rapports homme-femme sont tendus, alors que tantôt la femme minaude ou montre ses muscles, que l’homme râle, chasse l’autre, bastonne. Toute une chorégraphie de rencontres s’installe, entre étreintes fugaces, coup de pied au cul, enlèvement… avec une tendance à rompre ce qui est engagé : courses interrompues, danses interrompues, demande en mariage interrompue, dans un croisement d’affaires privées dont tout le monde se mêle. Un fourre-tout, bien enlevé, qui laisse enfin place à la sublimation qu’on attendait de la part de Raphaëlle Boitel, metteuse en scène de cette création pour le Groupe Acrobatique de Tanger. Il y a en effet plus fort et plus grand à dire avec la ligne de corps qui suit, comme une tentative de garde-à-vous qui ne fonctionne pas, quand l’ordre et l’obéissance tentent de s’infiltrer dans le collectif. Alors chacun essaye de trouver sa place dans le cadre et l’on observe le mécanisme de l’exclusion, qu’ensuite le porté viendra résoudre et magnifier, dans une mise en partage des forces. Il ne s’agit plus de franchir et rompre le mur des autres, mais d’aller au-delà, de tenter l’échappée par le haut, jusqu’à la pyramide salvatrice, symbole d’un nouvel ordre qui se construit.

Le rôle indispensable de la lumière

La vulnérabilité d’une femme à terre, reprise dans un duo tout en soulèvements, vient balayer de sa poésie toutes les vaines gesticulations de la séquence d’ouverture. Elles reviendront cependant. Alors on se laissera éblouir par les traversées acrobatiques qui fusent en un ballet gymnique de roues et autres saltos vélocement envoyés, par une suspension aérienne au trapèze, par un équilibre sur main éthéré, ou par la figure du cercle reprise en variations grégaires ou en format défi. Tout l’art de Raphaëlle Boitel se concentre également dans la lumière, qui agit ici comme un quatorzième personnage. La lumière si changeante qui habille les corps, structure puis déforme l’espace en visions fantomatiques, la lumière si mouvante qui représente la vindicte ou au contraire l’espoir… KA-IN nous promène de façon bancale dans sa structure et sa narration, sans que l’on sache si l’on doit se vouer à sa légèreté ou à sa gravité, au risque que l’un recale l’autre et inversement. Pour un spectacle inégal, ou simplement le reflet d’une microsociété pleine de contrastes et de paradoxes.

Nathalie Yokel