La compagnie franco-italienne Gyspy Raw livre ici sa seconde pièce, mettant en scène le tandem de chorégraphes dans une réflexion sur le temps.

Lauréats du Prix du public au Concours Dialogues en 2022, et l’année suivante au concours des Synodales, Manon Mafrici et Pasquale Fortunato poursuivent leur route avec ce duo mêlant intimement leurs spécificités. Lui est un danseur hip hop émérite, spécialiste du break, technique avec laquelle il s’illustre dans de nombreux battles, comédie musicale, ou émissions de télévision. Quant à elle, si son parcours est plus académique, elle a su ensuite ancrer sa carrière d’interprète dans des compagnies de danse hip hop. À eux deux, ils forment aujourd’hui un duo plein d’affinités, propre à nous faire ressentir la question du temps sous différents angles. Poussant loin leur technicité, les notions de vie, de mort et d’amour se côtoient, dans une atmosphère intimiste.

Nathalie Yokel