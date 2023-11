Seule sur scène, sous le regard d’Alain Françon, Dominique Valadié s’empare d’une nouvelle de Samuel Beckett. Elle fait sien l’univers cru, éminemment singulier, de Premier Amour. Quand une interprète magistrale incarne, sur un plateau de théâtre, les pulsations vives de la littérature…

C’est à La Scala Paris, en mars dernier, dans une mise en scène au plus près des mots d’Alain Françon, que Dominique Valadié a créé Premier Amour de Samuel Beckett. Ce moment de théâtre stupéfiant — qui commence comme une (fausse) lecture pour révéler la densité d’un spectacle centré sur la matière d’une prose — est aujourd’hui repris au Théâtre du Petit Saint-Martin. Premier texte écrit directement en langue française (en 1945) par l’écrivain d’origine irlandaise (né en 1906, dans la banlieue de Dublin, mort à Paris, en 1989), cette nouvelle (publiée aux Éditions de Minuit en 1970) nous projette dans l’existence et l’esprit d’un homme qui, après la disparition de son père, se voit mis à la porte de la chambre qu’il occupait au sein de la demeure familiale. Ce décès met un terme au quotidien casanier qui était jusque-là le sien. Il le propulse dans les rues de la ville, l’amène à découvrir l’amour en la personne de Lulu, une prostituée qu’il rencontre un soir, alors qu’il est sur le point de passer la nuit sur un banc public. « Elle louchait, mais cela je ne le sus que plus tard, indique-t-il. Elle ne semblait ni jeune ni vieille, sa figure, elle était comme suspendue entre la fraîcheur et le flétrissement ». La relation atypique qui l’unit à celle qu’il rebaptise Anne le conduit à s’installer chez elle. Puis, un jour, il l’abandonne, passant le seuil de sa maison sans la prévenir, alors même qu’elle est en train de donner naissance à leur enfant.

Qu’est-ce qu’une grande actrice ?

Cet homme particulier, ombrageux, obsessionnel, c’est Dominique Valadié qui lui donne vie sur scène, par le biais d’une présence elle-même des plus particulières. Il fallait son talent unique pour contrevenir aux prérogatives des genres et aboutir à une telle évidence. Ce que fait Dominique Valadié dans Premier Amour est de l’ordre du mystère. Elle s’élance dans les phrases de Beckett, sculpte la matière des mots, teinte les pensées du narrateur de son inimitable phrasé, d’une distance badine qui éclaire parfois son visage. Dès le début du texte, la profondeur d’une littérature s’élève au sein de l’espace du plateau. Elle surgit, se détache, s’incarne. Elle devient vivante, par la grâce du théâtre, comme pensée par son auteur pour être interprétée de la sorte. Bien sûr, ce n’est pas le cas. Dominique Valadié a quelque chose en elle d’une incroyable lumière, d’une part d’enfance rieuse, espiègle, qui rend brûlant et aigu tout ce qu’elle traverse, tout ce qu’elle exprime. Ceci, sans esprit d’importance. Avec une légèreté qui peut se muer, en un instant, en une gravité insondable. Qu’est-ce qu’une grande actrice ? Peut-être avant tout une voix, un regard. Une façon de dire et de regarder le monde qui nous surprend, qui nous amène à voir ce que l’on n’avait jamais vu.

Manuel Piolat Soleymat