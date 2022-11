Les Six Concertos Brandebourgeois d’Anne Teresa De Keersmaeker

Rencontre au sommet entre la chorégraphe belge et le génie de Bach.

C’est la cinquième fois que la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker affronte Jean-Sébastien Bach. Une sorte d’ascèse, donc, un exercice de haute volée, ou de haute école. Cet opus monumental réunit au plateau seize danseurs, dont seulement quatre femmes, et l’ensembe B’Rock dirigé par Amandine Beyer au violon baroque. La danse est surtout et d’abord constituée par la marche « en descendant » et « en remontant » la scène. Une sorte de vide absolu et d’essence du théâtre. La chorégraphie suit la musique à la lettre, et même à la note près ! On pourrait presque deviner à regarder les danseurs marcher dans leurs tenues chic et noires, l’allure de la partition. Flux de la marche, traitement du collectif et de l’individuel comme le fameux « ripieno » (l’ensemble des instruments) et les solistes. L’unité c’est d’abord la ligne, qui va et vient comme le ressac de l’écume, et finit par produire une sorte de toile de fond d’où vont se détacher d’abord des accentuations, puis des mouvements individuels, des solos stupéfiants, des sauts époustouflants.

Une œuvre intemporelle

Il y a des clins d’œil à l’époque de la partition, comme ce menuet très élégant et compassé, à la danse baroque et son vocabulaire avec des « fleurets » enlevés, à la composition musicale, comme cette chienne (noire et blanche !) que l’on promène au son du cor, et même à des jeux de mots quand les danseuses semblent marcher sur des œufs. Plus les Concertos se déroulent, plus la chorégraphie prend le pas sur la marche ou la course, avec des déhanchés, des tours spiralés, des sauts sur les syncopes musicales, des déséquilibres hasardeux… et pas mal d’emprunts au vocabulaire classique qui viennent se mêler aux tours en l’air « horizontalisants » des garçons, sorte de signature de la chorégraphe. Cette pièce d’Anne Teresa De Keersmaeker est une sorte d’ode à la vie joyeuse, entraînante, dansante, effervescente comme le sont ces six Concertos Brandebourgeois.

Agnès Izrine