« Les gros patinent bien » continuent leur tournée

Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois poursuivent leur road trip en carton d’un amerloque qui traverse le monde. Spectacle à faire rire toute la famille, Les gros patinent bien déborde d’inventivité et de joie scénique.

Un gag toutes les cinq secondes. Une histoire simple : un amerloque qui traverse le monde à la recherche de l’amour. Deux comédiens, excellents. Olivier Martin-Salvan, le barbu enrobé, voyageur immobile assis face au public. Pierre Guillois, grand mince, en maillot de bain boxer short, qui s’agite en brandissant des cartons qui font bouger les décors et avancer l’aventure. Des cartons mouchoir, des cartons cabane, des cartons paysages, animaux, wc, palmiers… Des cartons qui représentent ce qui est écrit dessus au gros feutre noir et qui défilent comme les images d’un cartoon. Grâce à leur énergie inépuisable, leur complicité, et un plaisir à faire les rigolos qui se voit fort, ils arrivent à faire rire sans relâche, à opérer des variations dans la répétition, à repousser les limites, pour notre grand plaisir.

Eric Demey