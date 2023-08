Les Excentriques, un temps fort foisonnant à La Briqueterie

Rendez-vous à La Briqueterie fin septembre début octobre pour parler revues de danse, films de danse, spectacles d’artistes en compagnonnage, et découvertes internationales.

Le temps fort s’ouvre sur une mise au jour d’aspects du travail de la Briqueterie qui ne touchent pas directement au spectacle, mais qui œuvrent aussi au déploiement de la danse. D’abord un atelier ouvert aux professionnels sur la question des revues spécialisées en danse, suivi du lancement de Cahiers de danse #1 édité par la Briqueterie (anciennement Repères, cahier de danse). Ensuite, place à l’image avec la diffusion de deux films de danse de Catherine Contour & Mathieu Bouvier et Karen Pearlman, qui rappellent le rôle de la Briqueterie dans la production actuelle grâce à sa bourse de création vidéo-danse dont elles sont lauréates. La soirée d’ouverture s’achève avec la nouvelle création de Vincent Thomasset Vidéo-like, en lien avec la question du flux des images dans nos vies.

La Briqueterie, plateforme d’accompagnement d’artistes à découvrir aux Excentriques

Côté spectacles, la création de Lara Barsacq est très attendue (voir notre entretien), compte tenu de ses précédents travaux autour des Ballets Russes. Mais il y a aussi de belles découvertes à faire en s’attardant sur les deux artistes en compagnonnage à La Briqueterie. Léonce Noah est un performeur touche-à-tout aux origines croisées entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire. Autodidacte en danses urbaines, il livre ici un solo à dimension autobiographique intitulé DéZolé du XilenCe, « comme le bruit de ce qui est mis en sourdine ». Quant à Acauã Shereya, elle nous vient du Brésil avec À part vous, il y a quoi à manger aujourd’hui ?, solo dans lequel elle partage une intimité et sa réflexion queer. Une artiste à suivre, interprète de la nouvelle création de Nadia Beugré, elle-même artiste associée à la Briqueterie, et qui donne L’Homme rare aux Excentriques.

Nathalie Yokel