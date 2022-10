Les chemins de Bach avec Raphaël Pichon

Le premier volet du nouveau cycle que Raphaël Pichon consacre à Bach met en avant les ascendances musicales et familiales qui ont nourri la formation du Cantor de Leipzig.

Avec sa nouvelle série Les chemins de Bach, Raphaël Pichon propose un portrait transgénérationnel en trois épisodes d’une des figures cardinales de l’histoire de la musique – et du répertoire de Pygmalion. Le premier volet fait redécouvrir les maîtres et aïeuls qui ont nourri le parcours du Cantor de Leipzig. Les polyphonies de la Renaissance tardive et du monde germanique du début du dix-septième siècle – Praetorius, Weckmann, Erlebach – rappellent ce que leur doit sa science du contrepoint. Issu d’une des plus grandes dynasties musicales de l’Europe baroque, il a étudié les œuvres de ses cousins Johann Christoph et Johann Michael, le père de sa première épouse Maria Barbara. Raphaël Pichon donne un aperçu de leur production de motets et airs sacrés dont se souvient le corpus de cantates de Johann Sebastian. Avec des extraits de Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo du jeune Bach, le programme confirme une dynamique narrative à laquelle est attaché Raphaël Pichon.

Gilles Charlassier