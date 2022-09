Le Voyage dans la lune d’Offenbach, une mise en scène Olivier Fredj

L’opéra-féerie d’Offenbach, librement inspiré de Jules Verne, fait la tournée des maisons d’opéra dans une mise en scène d’Olivier Fredj.

Cette nouvelle production du Voyage dans la lune, née sous les auspices de Génération Opéra (ex-Centre de formation et de promotion lyrique) et du Palazzetto Bru Zane, vient de faire l’objet d’un enregistrement (label Bru Zane), où l’on peut entendre l’excellent travail du jeune chef Pierre Dumoussaud à la tête de l’Orchestre de l’Opéra de Montpellier et d’une joyeuse distribution. Il serait dommage cependant de se priver de la mise en scène tout en féerie, pleine de poésie d’Olivier Fredj. Accueilli successivement dans seize opéras, avec à chaque fois les forces orchestrales et chorales du lieu, ce Voyage s’appuie sur deux distributions dirigées par Pierre Dumoussaud ou Chloé Dufresne avec, autour du roi V’lan de l’excellent Mathieu Lécroart, les jeunes Violette Polchi ou Héloïse Mas (Caprice), Jeanne Crousaud ou Sheva Tehoval (Fantasia) ou encore Ludivine Gombert (Flamma).

Jean-Guillaume Lebrun