Le Totem, une scène pour le jeune public

Il n’est jamais trop tôt pour bien faire ! Du 11 au 25 juillet 2023, le Totem, Scène Conventionnée Art, enfance, jeunesse, propose un florilège de spectacles dédiés au jeune public, pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents.

Théâtre, danse, conte, théâtre d’objets, théâtre musical, marionnettes… : au Totem, toutes les disciplines se croisent à travers 18 spectacles conçus pour les plus jeunes, dont on aurait tort de croire qu’il s’agit de créations artistiquement moins exigeantes que celles destinées aux adultes, tant les enfants constituent un public exigeant et spontané. Ce temps fort est une occasion idéale pour découvrir dès le plus jeune âge le pouvoir magique de la scène, pour prolonger aussi le plaisir de la découverte par celui du partage et du dialogue entre générations. Évoquant le fléau du harcèlement et d’un suivisme destructeur, Simon la Gadouille du Théâtre du Prisme inaugure le temps fort, le 11 à 9h40. Ôlô, par la compagnie Le bruit de l’herbe qui pousse, s’adresse aux tout-petits dès 18 mois. Enchanteurs, percutants, touchants, les spectacles ouvrent l’imaginaire et suscitent une multitude d’échanges. À lire nos chroniques dans ce numéro présentant quelques-uns des spectacles au programme (cf Index).

Agnès Santi