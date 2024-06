« Le repas des gens » de François Cervantes, un pur ravissement

L’auteur et metteur en scène François Cervantes, auteur aujourd’hui associé à La Criée, Théâtre National de Marseille, trouve avec cette nouvelle création sa source d’inspiration dans l’une des scènes de son précédent spectacle, Le Cabaret des absents. La pièce en forme de déclaration d’amour au théâtre et au public est un pur ravissement. Absolument génial.

« Je fais du théâtre pour ma famille espagnole qui cultive la terre dans la région de Valencia. Pourtant ils ne sont jamais allés au théâtre. Il n’empêche, je fais du théâtre pour eux », déclare l’auteur et metteur en scène. Cette déclaration, qui intéresse particulièrement Le repas des gens, sert de trait d’union à la cinquantaine de spectacles hybrides, nourris par l’art du clown, du mime ou du masque, cherchant le frottement entre le réel et l’imaginaire, entre la chair et le verbe, produits par la Compagnie l’Entreprise fondée par François Cervantes. Elle s’emporte sur une conviction : « Le théâtre repose sur cette spécificité. Un homme prend la parole devant toute la communauté des hommes, et cela concerne tout le monde ». En témoigne, par excellence, cette nouvelle fable imaginée par l’auteur. Après avoir été invité à dîner chez des cousins éloignés qui ont coutume de toujours laisser la porte ouverte durant le repas, émerveillé par ce moment de partage improvisé au cours duquel tout le monde peut entrer, sortir et discuter, un directeur de théâtre convie ses hôtes, qui ne sont jamais allés au théâtre, à un étonnant repas, sur scène.

Un vrai bain de jouvence théâtral

« Ce couple, par leur regard, nous redonne l’essence du théâtre, avant la mise en scène, avant la scénographie, avant même l’écriture », note François Cervantes. Ce retour aux sources est un vrai bain de jouvence. Ode à la magie performative du théâtre, la pièce, d’une poésie folle, magnifiquement orchestrée, pleine de tendresse et d’humour, est une émouvante et désopilante invitation à la redécouverte des codes et des protocoles qui régissent l’art de la scène. Les incursions dans l’univers théâtral et ses fantômes peuvent surprendre mais elles parlent du lien vivace qui, sur un plateau, unit les absents aux vivants en donnant aux premiers, à ceux qui le hantent, et l’inspirent, l’opportunité incroyable de revivre dans l’instant, d’être présents. Ce vrai régal théâtral qu’est Le repas des gens ne saurait être sans les prestations expertes des deux interprètes versés dans l’art du clown Catherine Germain et Julien Cottereau. Assis à table où le couvert est mis, les deux candides bouleversants, servis comme des rois, fins gourmets au levé de coude dopé par l’émotion née de l’inédit de leur situation, s’esbaudissent de leur position en tachant de n’avoir l’air de rien, prenant le public à témoin comme dans l’attente d’être éclairé par lui. Et c’est à pleurer de rire.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens