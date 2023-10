Machado Novo Trio

Déjà repéré lors d’un concert au Centre des Bords de Marne, ce trio de Jean-Marie Machado lui permet d’ouvrir encore une fois large la focale.

« Une musique de clarté et de poésie sous-tendue par des petites danses immuables et de belles plages de transes rythmiques. » C’est ainsi que Jean-Marie Machado définit l’esthétique parcourue par cette « quatrième immersion dans cette passionnante alchimie qu’est le trio », d’autant plus quand on sait le pedigree de ces partenaires. Le percussionniste Zé Luis Nascimento, un toucher tout en tactiles nuances, et le contrebassiste Claude Tchamitchian, un bon sens de l’oblique qui lui permet d’aborder de biais le jazz… Soit la plate-forme raccord avec les intentions du pianiste et leader, à sa main quand il s’agit de sortir des cadres, pour trouver dans les marges de nouvelles idées.

Jacques Denis