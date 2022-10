Hérodiade de Massenet avec Ekaterina Semenchuk dans le rôle-titre

Ekaterina Semenchuk incarne le rôle-titre de Hérodiade de Massenet sous la direction de Daniele Rustoni.

Avant d’inspirer la tragédie Salomé de Wilde, adaptée par Strauss dans son opéra éponyme, Hérodiade, l’un des Trois contes de Flaubert, a été porté sur la scène lyrique par Massenet en 1881. Dans la veine historico-orientaliste de la nouvelle qui retrace la mort du prophète Jean le Baptiste sous le règne de Hérode Antipas, la partition traduit la morbidité de la concupiscence par la sensualité de l’invention mélodique, magnifiée par le raffinement et l’opulence de l’orchestration. Après Werther et Manon, les deux opus les plus joués du compositeur français, Daniele Rustioni referme son cycle Massenet avec l’Opéra de Lyon par un ouvrage qui, aux côtés de Thaïs, autre évocation antique, mériterait de retrouver plus souvent la scène – on compte à peine une vingtaine de représentations dans le monde sur les deux dernières décennies. Ekaterina Semenchuk, dans le rôle-titre, Etienne Dupuis en Hérode face à la Salomé de Nicole Car ainsi que Jean-François Borras en Jean le Baptiste, forment le quatuor de désir et de sang.

Gilles Charlassier