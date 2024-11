L’oratorio dramatique de Honegger est porté par la comédienne Marion Cotillard et le chef Alain Altinoglu.

Hasard (ou pas) des programmations, le martyrologe lyrique s’invite sur les scènes parisiennes. Alors que prennent fin les représentations de Dialogues des Carmélites de Poulenc et Bernanos au Théâtre des Champs-Élysées, la Philharmonie présente Jeanne au bûcher (1938), autre chef-d’œuvre d’un catholique de combat (Claudel) et d’un musicien qui se livre à corps perdu à la brûlure des mots. Arthur Honegger idéalise Jeanne d’Arc, non en confortant l’imagerie mais par une sublime incarnation théâtralisée, que Marion Cotillard a fait sienne depuis longtemps. Elle retrouve ici Éric Génovèse et une belle distribution, incluant le Wiener Singverein, le Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris et l’Orchestre de la Radio de Francfort sous la direction d’Alain Altinoglu.

Jean-Guillaume Lebrun