Solidaire, participatif, pluridisciplinaire, le festival biennal C’est pas du luxe présente sa septième édition à Avignon, du 27 au 29 septembre. Dans une trentaine de lieux de la Cité des papes, ces trois jours de bouillonnements artistiques et humains s’engagent pour la diversité, l’esprit d’ouverture et le partage.

« La culture n’est ni accessoire, ni superflue, affirment les membres du collectif d’organisation de C’est pas du luxe, « c’est d’abord un droit, le droit de s’exprimer librement, d’exercer ses propres pratiques culturelles, de développer et partager des connaissances ». Créé en 2012 par la Fondation Abbé Pierre, La Garance – Scène nationale de Cavaillon et l’Association Le Village, rejoint par Emmaüs France et la Ville d’Avignon, ce festival à la croisée des disciplines (théâtre, danse, création sonore, cinéma, arts plastiques et visuels…) est coréalisé par des artistes, des personnes en situation de précarité et des citoyens de tous horizons. Présenté tous les deux ans, il réunit de larges publics pour faire de la pratique artistique professionnelle et amatrice « un levier d’émancipation, de dignité et de citoyenneté ».

Le droit à la culture

L’inauguration aura lieu le 27 septembre, à l’occasion d’une déambulation musicale du Cloître Saint-Louis à la Collection Lambert, où se tiendra le vernissage d’une exposition collaborative sur les façons de s’emparer de nos lieux de culture. Seront également proposés des spectacles, des ateliers, des expositions, des conférences, des projections de films… Ces rendez-vous artistiques convoquant tous types d’univers seront accessibles sans réservation (à l’exception de certains ateliers) grâce au bracelet-pass du festival, vendu à prix libre. « La programmation oscille entre des invitations aux voyages et aux rêves, des projets ancrés dans nos intimes, nos quêtes personnelles, nos combats et nos utopies », confient les organisateurs. Avec la volonté de mettre le collectif au cœur de cette manifestation inclusive et engagée : pour faire évoluer notre regard sur la précarité.

Manuel Piolat Soleymat