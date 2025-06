Le Festival d’Avignon programme les deux dernières créations du Théâtre du Radeau. Item, dix-huitième opus du regretté François Tanguy, met en forme une succession de mouvements, de mots, d’images, de musiques, de figures, de sons… Une plongée vertigineuse dans la densité de l’instant.

Si l’on considère notre époque comme une ère de l’efficacité et du consensuel, de l’uniformisation, pour ne pas dire de la simplification, les œuvres scéniques qu’a conçues François Tanguy depuis le début des années 1980, avec sa compagnie Le Théâtre du Radeau, ont quelque chose de profondément anachronique. Quelque chose qui laisse en tête une impression de liberté, de résistance, d’extravagance poétique. Le metteur en scène et scénographe, qui fut installé au Mans, dans les locaux d’une ancienne succursale automobile, La Fonderie, a créé avec Item une suite de tableaux mouvants à travers lesquels nous parviennent des éclats d’intensité et d’inattendu. Des éclats de drôlerie, aussi. Car, peut-être encore davantage que lors des anciennes propositions du Théâtre du Radeau, les panoramas entre musique et littérature de ce spectacle ne se situent jamais très loin d’une forme de loufoquerie.

Trajectoires loufoques et poétiques

On est en effet, ici, bien loin de tout esprit de sérieux. Une forme d’absurde, même, affleure tout au long de la représentation. Les cinq interprètes Frode Bjørnstad, Laurence Chable, Martine Dupé, Erik Gerken et Vincent Joly sont installés au sein d’un bric-à-brac de tables, de chaises, de banquettes, de meubles, de châssis, de planches et de panneaux de toutes tailles, de tous styles. Cet ensemble d’objets disparates participe aux mouvements perpétuels de composition, décomposition et recomposition qu’impulsent les personnages convoqués devant nous. Sur des airs de Wagner, Dvorac, Ligeti, Bartok, Sibelius, Chostakovich…, ils disent (en français, en italien et en allemand) des extraits de textes de Walser, Plutarque, Ovide, Dostoïevski, L’Arioste, Goethe, Brecht. Ces êtres baroques sont assis sur des tables, debout sur des meubles, vont d’un point à un autre du plateau en déplaçant et franchissant toutes sortes d’objets. Au plus vivant de ce qu’ils sont, ils dessinent des trajectoires de théâtre instables qui offrent en partage la densité du présent.

Manuel Piolat Soleymat