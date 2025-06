« Cyrano » rappeur, une épée acérée du Collectif Chapitre Treize

Un Cyrano actualisé jusqu’au bout de l’épée par le Collectif Chapitre Treize, voilà ce que propose cette adaptation pensée pour et par une jeunesse des quartiers en lutte pour le droit à créer.

Cyrano rappeur, c’était l’évidence même ! Il aime profondément les mots, et s’en sert comme d’une seconde rapière, qu’il pointe vers tous les sûrs d’eux, les hautains. Quant aux Cadets de Gascogne, ils sont la joyeuse insoumission, des bagarreurs avec pour seul héritage la camaraderie. Ce parallèle fait, le Collectif Chapitre Treize a monté un projet ambitieux pour 13 à 20 interprètes, dont les deux tiers proviennent de quartiers populaires franciliens et seront formés pendant un an en vue de passer professionnels. Créé en grande partie en extérieur, ce Cyrano contemporain se fond complètement dans la culture hip-hop et krump grâce à un travail rythmique et musical de chaque scène, dont le texte est gardé intact. Intact comme si les siècles et les kilomètres qui séparent la Gascogne sous Louis XIII du Sarcelles d’aujourd’hui n’étaient qu’affaire de forme, d’incarnation…

Enzo Janin-Lopez