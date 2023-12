34ème édition du Festival Flamenco de Nîmes

Événement immanquable, Le Festival Flamenco de Nîmes revient pour une 34ème édition.

Si la direction du Théâtre de Nîmes a changé, Amélie Casasole, qui a pris la suite de François Noël, a bien évidemment décidé de maintenir son Festival Flamenco, tant il est un marqueur fort du lieu et de la ville comme un évènement incontournable de la scène européenne. Nous aurons donc la joie de retrouver cette année tout ce qui fait le sel de cette fête andalouse : des artistes ultra confirmés ou terriblement prometteurs, une cité tout entière qui vibre au rythme des cantaores et des bailaoras. Côté musique, il ne faudra pas manquer Israel Fernández, véritable phénomène qui viendra pour la première fois dans la cité des Antonins et accompagnera son chant déchirant de la géniale guitare de Diego del Morao. Autre soirée incontournable, Gerardo Núñez, maestro de la fusion jazz-flamenco, célèbrera ses 45 ans de scène entouré de cinq autres virtuoses de la guitare.

Un vibrant hommage à La Argentina en première mondiale

Les amateurs de danse seront eux aussi comblés par la présence d’Olga Pericet, María Moreno, Lucía Álvarez « La Piñona », Patricia Guerrero, Stéphanie Fuster et Choro Molina, excusez du peu ! À cela s’ajouteront le très attendu Los Bailes Robados de David Coria dont un avant-goût ultra prometteur avait été donné l’année dernière et la première mondiale d’après vous, madame, nouvelle création de Paula Comitre. La chorégraphe et danseuse dont l’épatant Alegoriás – à voir également cette année – nous avait enchanté y rendra hommage à l’une des plus grandes novatrices flamencas : La Argentina. À l’invitation de l’Académie des Beaux-Arts de Paris, celle-ci s’est glissée dans les traces de l’extraordinaire bailaora dans la capitale française pour préparer cette pièce qui la verra partager la scène avec le pianiste Orlando Bass.

Delphine Baffour