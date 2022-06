Franck Hoffmann met en scène Frontalier de Jean Portante

Dans Frontalier, l’auteur Jean Portante déploie le monologue intérieur d’un homme obsédé par la question des frontières. Dirigé par Frank Hoffmann, le comédien Jacques Bonnaffé donne corps et voix à ce personnage qui erre entre passé et présent.

Si toute identité est sans cesse en mouvement, celle de l’unique personnage de Frontalier de Jean Portante l’est particulièrement. L’obligation qu’il a de traverser chaque jour la frontière séparant la Lorraine du Luxembourg est une sorte d’héritage : sur la route, dans sa voiture ralentie par les embouteillages, l’histoire de son père lui revient. Et la procession des voitures se mêle dans sa rêverie à d’autres processions, plus terribles : celles des « migrants qui traversent la couche du temps ». Les souvenirs familiaux laissent alors vite place à des pensées plus larges sur la migration, sur les frontières. À travers ce flux de conscience, Jean Portante interroge aussi les limites du théâtre, et sa capacité à se laisser transformer par d’autres lois : celles de la poésie.

Voyageur solitaire

Pour incarner ce voyageur solitaire, le metteur en scène Frank Hoffmann fait appel à un acteur amoureux de la poésie : Jacques Bonnaffé. Seul en scène, il a le bagage qu’il faut pour faire surgir au milieu du présent, du quotidien, des figures de la mythologie. Grâce à lui, l’automobiliste d’aujourd’hui se confond avec le héros de L’Énéide de Virgile, dans lequel Jean Portante voit « le prototype mythologique des réfugiés d’aujourd’hui ». Frontalier réhabilite ainsi Énée, dont les aventures tragiques ont largement été oubliées au profit de l’épopée d’Ulysse.

Anaïs Heluin