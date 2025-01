Le Britannique Omar nous enchante avec de la soul, pour réchauffer nos cœurs.

L’été dernier, le singulier multi-instrumentiste (basse, batterie, claviers, arrangements de cordes et de cuivres) nous avait promis un nouvel album à paraître sur BBE début 2025. Son titre, Brighter the Days, était en «référence à la période du confinement, quand nous espérions tous voir la lumière au bout du tunnel ». Et comme toujours avec ce petit prince de la soul en version anglaise, il devrait y avoir pléthore d’invités en tous genres et de tous âges : Paul Weller, Giggs, Ledisi, India Arie, Eric Roberson, Raheem DeVaughn & Jeru The Damaja… En attendant, le voilà de retour dans sa « maison » parisienne, le New Morning qu’il foule quasiment tous les ans. De quoi combler les amateurs de soul, pour qui le natif de South London reste une référence. Ne s’est-il pas révélé voici 35 ans avec le prémonitoire There is Nothing like this ?

Jacques Denis