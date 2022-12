Dans la petite salle du Théâtre de l’Epée de Bois, à la Cartoucherie, les comédiennes Marion Bégoc et Célia Darnoux s’emparent de Stabat Mater Furiosa, monologue poétique de Jean-Pierre Siméon. Une création brute, enflammée, corporelle mise en scène par Laurence Kassovitz dans une version bilingue : en français et en langue des signes française.

Là, devant nous, sur le plateau de la salle de répétition du Théâtre de l’Epée de Bois, appelée aussi Studio, dans cet écrin intime, privilégié, qui permet une grande proximité avec les interprètes (Marion Bégoc parle, Célia Darnoux signe), se trouve une mère, une sœur, une fille : une femme, non pas près d’une croix, en souffrance, mais sur une scène de théâtre, furieuse. Cette figure sortie de l’esprit de l’auteur et poète Jean-Pierre Siméon dit qu’elle ne veut pas comprendre. Qu’elle refuse, farouche et impérieuse, toute idée d’acceptation, d’accommodement, toute possibilité de lien avec ce qu’est et ce qu’engendre la guerre. Elle est la figure parfois douce, souvent déchainée, de Stabat Mater Furiosa*, monologue dont Laurence Kassovitz a voulu s’emparer pour répondre au « Nous sommes en guerre » martial d’Emmanuel Macron qui, en mars 2020, annonçait le premier confinement. C’est alors que la metteuse en scène et la comédienne Marion Bégoc se sont mises à chercher un texte pour travailler ensemble (à distance, par écrans interposés) à un projet de théâtre visant à contrer les vents mauvais de la peur et de l’isolement. Deux résidences de création plus tard (au Théâtre de la Petite Espagne à Saint-Denis et au Studio Théâtre de Charenton-le-Pont), ce Stabat Mater Furiosa parlé et signé a vu le jour à la mairie de Paris Centre en avril dernier, pour arriver aujourd’hui à la Cartoucherie.

La haine de la guerre

« Je parlerai comme ça vient j’implorerai / mesquine piteuse hargneuse / je ferai la pleureuse la hideuse / j’y mettrai tout le pathétique drame et tragédie / et le sang à la cerne des mots comme un Rimmel après / les pleurs… » Sur un plateau nu, avec une chaise pour unique accessoire, Marion Bégoc et Célia Darnoux érigent un long silence, une longue immobilité, avant de se lancer dans les mots et les signes à travers lesquels vont s’exprimer les emportements de leur personnage. Il est ici question de haine et de colère, de plaintes, d’invectives, de sentences, d’un autre monde à construire, d’une histoire à recommencer. Dans cette mise en scène au dépouillement radical, texte et interprétation sont au centre de tout. Laurence Kassovitz a guidé ses actrices vers des zones de jeu dont les excès et les tensions mériteraient parfois d’être intériorisés. Les cris fusent. Les gestes sont acérés. La chaise se voit projetée, violemment, contre un mur. Les apaisements, lorsqu’ils viennent, ne sont pas toujours facteurs d’évidences. Organique, véhémente, sans concession et sans filet, la proposition incarnée par Marion Bégoc et Célia Darnoux semble encore en recherche. C’est d’ailleurs ce qui fait, en partie, son charme. Au-delà des fragilités qu’elle révèle, cette façon de vouloir éprouver, en temps réel, dans son état le plus brut, ce qui vibre, ce qui gronde au fond de chacune et chacun d’entre nous, est la marque d’une incontestable audace.

* Texte publié aux Solitaires Intempestifs

Manuel Piolat Soleymat