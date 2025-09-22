Large casting pour honorer le Black President Fela

C’est un large casting qui est réuni pour honorer le visionnaire Black President Fela.

Vingt-huit ans après sa disparition, celui dont le nom signifiait qu’il portait la mort dans sa gibecière, continue d’être célébré à travers le monde. Pour preuve ce collectif qui réunit des musiciens afro-européens de la nouvelle génération et certains qui ont joué aux côtés de Fela, à l’image du chanteur guitariste Kiala Nzavotunga. Au programme nombre des missiles portés par le maître à jouer nigérian, comme les terribles Zombie, Water No Get Enemy, Suffering and Smiling, Colonial Mentality, Sorrow Tears & Blood… Des titres explicites, tout aussi puissants que la bande-son, furieux mélange de rythmique yoruba, de tournerie highlife, de funk et de jazz libre. Imparable.

Jacques Denis