La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°335
septembre 2025
Musiques du monde - Agenda

Large casting pour honorer le Black President Fela

©Tous les ans, le mois d’octobre fête Fela, le créateur de l’afrobeat. © Bernard Matussière
Tous les ans, le mois d’octobre fête Fela, le créateur de l’afrobeat. © Bernard Matussière

New Morning

Publié le 22 septembre 2025 - N° 336

C’est un large casting qui est réuni pour honorer le visionnaire Black President Fela. 

Vingt-huit ans après sa disparition, celui dont le nom signifiait qu’il portait la mort dans sa gibecière, continue d’être célébré à travers le monde. Pour preuve ce collectif qui réunit des musiciens afro-européens de la nouvelle génération et certains qui ont joué aux côtés de Fela, à l’image du chanteur guitariste Kiala Nzavotunga. Au programme nombre des missiles portés par le maître à jouer nigérian, comme les terribles Zombie, Water No Get Enemy, Suffering and Smiling, Colonial Mentality, Sorrow Tears & Blood…  Des titres explicites, tout aussi puissants que la bande-son, furieux mélange de rythmique yoruba, de tournerie highlife, de funk et de jazz libre. Imparable.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Fela Day
du vendredi 10 octobre 2025 au vendredi 10 octobre 2025
new morning
7 et 9, rue des Petites Écuries, 75010 Paris

à 20h30. Tél. : 01 45 23 51 41.

