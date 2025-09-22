Sanam Marvi, une voix qui prône l’émancipation par le soufisme

C’est au cœur de la mystique soufi que s’adresse le chant de la Pakistanaise Sanam Marvi .

Originaire de la province du Sind, la Pakistanaise Sanam Marvi a de qui tenir : son père, Faqeer Khan Muhammad, officiait pour les cérémonies religieuses. Et c’est lui qui l’a initiée à la voie du soufisme, un enseignement qu’elle parfait auprès de maîtres, notamment le chant classique et les ragas avec le vénérable Ustad Fateh Ali Khan. Dès lors, la voilà prête à élancer son chant face au public, suivant le modèle d’Abida Parveen, son aînée. Ce sera chose faite au tournant des années 2.0 où elle commence son ascension vers les sommets, saluée tout autant par la diaspora que par les mélomanes qui reconnaissent ses qualités d’interprète doublées d’un engagement envers les plus déshérités, ayant elle-même traversé des épreuves personnelles. Un modèle.

Jacques Denis