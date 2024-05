Après son enthousiasmante vision de La Mouette*, créée en décembre 2020 à la Scène nationale d’Annecy, Cyril Teste est revenu à Bonlieu pour mettre en scène une vision entre théâtre et cinéma de Platonov. Avant de sillonner les routes de France la saison prochaine, cette proposition en demi-teinte est présentée au Printemps des comédiens.

Dans La Mouette, des femmes et des hommes réunis à la campagne, au bord d’un lac, vivent, font du théâtre, défendent des visions opposées de l’art et du monde, tout en entendant, au loin, des airs de musique. En face de leur propriété, sur l’autre rive, une fête bat en effet son plein. Cette fête, le metteur en scène Cyril Teste l’imagine organisée par d’autres personnages de Tchekhov, ceux de Platonov, œuvre dont il s’empare aujourd’hui avec l’esprit de liberté qu’on lui connaît. Des motifs dramaturgiques de cette pièce (la première écrite par l’auteur russe, à l’âge de 17 ans), cette adaptation ne donne à voir que des circonstances : familiales, amoureuses, pécuniaires… Rien de réellement frappant ne s’y dessine. Rien qui fasse jaillir de grands élans de théâtre. Les circonstances s’enchaînent à toute allure, dans une forme de fuite en avant perpétuelle. Ici, l’atmosphère n’est pas à l’indolence ou la mélancolie. On rit, on boit, on fume, on danse le sirtaki, on regarde un feu d’artifice, on se querelle avant de se remettre à sourire, sans attendre, devant les aléas joyeux d’échanges qui filent. Comme si rien ne marquait vraiment. Comme si les mots étaient voués à disparaître sans laisser de trace.

Des visages en gros plans

Sur le plateau, s’amassent de longues tables, des bouquets de fleurs, des verres et des bouteilles, des écrans, une petite estrade depuis laquelle un comédien-musicien se met à chanter. Des spectatrices et spectateurs complices ont été conviés à la fête. Circulant parmi eux, treize excellents comédiens et comédiennes mettent leur talent au service de cette farandole d’épisodes vifs, fluides, pimpants. Mais la force de leur jeu se diluent dans un procédé de représentation qui privilégie les images vidéos à la lisibilité directe de ce qui se déroule sur scène. Le cinéma ne laisse aucune chance au théâtre. Engendrant une atmosphère de désordre, de confusion, la foule réunie sur le plateau place le public à distance des interprètes. La réalité des situations ne devient accessible qu’en scrutant les écrans sur lesquels les visages apparaissent en gros plans. Cyril Teste n’est, cette fois-ci, pas parvenu à équilibrer son geste. Peut-être s’est-il laissé enfermer dans le rêve de cinéma qu’il a concrétisé en réalisant, à partir du même texte, un très beau film lui aussi intitulé Sur l’autre rive qui sera diffusé, sur Arte, à l’automne prochain.

Manuel Piolat Soleymat

* Critique dans La Terrasse n° 289, décembre 2020.