« L’Addition » de Tim Etchells : une performance burlesque, à vivre !

La création signée par Tim Etchells, à la tête du collectif Forced Entertainment, auteur d’un extraordinaire répertoire pour la scène internationale, est le fruit d’une collaboration avec le fameux duo de jeunes performeurs Bert & Nasi. La relation entre un client et un serveur sert de point de départ à ce sommet comique burlesque auquel la répétition tient lieu de ressort. Une performance inénarrable à vivre absolument.

Les occasions de rire autant et aussi intelligemment sont rares. Invité à intervenir dans le cadre du dispositif itinérance du Festival, le directeur artistique du Collectif Forced Entertainment Tim Etchells, très impressionné par le travail de Bertrand Lesca et Nasi Voutsas, convie le duo de performeurs à se joindre à lui pour répondre à la proposition qui lui est faite. « La performance est partie d’une idée simple, de quelques lignes de texte, d’une trame de situation, qui ont permis la mise en place d’une série d’improvisations que j’ai guidées de façon très organique et vivante. Bert & Nasi excellent dans l’exercice, ce qui rend le processus ludique, inventif, ouvert (…) D’un point de départ anodin, un millier de sketchs sont envisageables ».

Des performeurs impayables

La rencontre entre un client et un serveur dans un restaurant au moment de la prise de commande, le service d’un verre de vin, et la débâcle surréaliste que cet acte ordinaire entraîne, sert de saynète de base à L’Addition. Inlassablement rejouée par Bertrand Lesca et Nasi Voutsas, intervertissant les rôles à chaque remise en jeu, la scène décalée, digne d’un grand classique burlesque, confinant à l’absurde, explore les mille et une possibilités qui sont les siennes. Une actualisation étourdissante de son potentiel qui ne va pas sans progressivement révéler l’enjeu de pouvoir inhérent à la situation mise en scène. Qui sert qui ? Qui régale qui ? Et, au final, qui payera quoi ? L’inventivité dramatique, l’espièglerie des répliques, la propension à entraîner le public, directement interpellé, à être complice du jeu de dupes au cœur de la pièce, mine de rien et avec force débauche d’énergie dépensée comme en pure perte, place ce duo comique au rang des plus grands. Profond et drôlissime.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens