Avec Olivier Debelhoir, le cirque monte sur les planches et la montagne. Forme dépouillée, tout en délicatesse, humour et simplicité, La vie de ma mère offre aux spectateurs une ballade sur un fil, trois bouts de bois, un vélo et un cintre.

« On peut commencer ? » « Tout le monde est là ? « « Il n’y a pas un code lumière au début ? » « Vous avez des questions ? » Des questions, Olivier Debelhoir en a plein. « Vous êtes qui ? » lance un spectateur. Grand, longiligne, barbe et pantalon fluide, c’est le genre d’artiste qu’on pourrait croiser sur un chemin de randonnée. Il vient d’ailleurs du Vercors, précise-t-il, d’un grand plateau désert comme l’est celui du théâtre. Circassien déplacé pour la première fois derrière un rideau, il instaure avec le public une proximité, une familiarité, sans la forcer. À côté de lui, bras croisés et regard fixe, son technicien reste muet, fermé, vaguement hostile. Olivier Debelhoir l’enverra revêtir une armure de chevalier. Avec sa Compagnie d’un Ours, l’artiste ne fait pas que du cirque. Il soigne sa relation avec le public, tente de l’emmener vers des espaces inattendus. Absurdes et drôles avec ce contrepoint moyenâgeux tout en lourdeur de ferraille cliquetante. Mais aussi en flirtant sans cesse avec l’interaction. Comme pour mieux abattre les frontières entre l’artiste et le spectateur, jouant du Bowie à l’accordéon et chantant Grease à vélo.

Un agrès haut de 47 cm

Forme simple, dépouillée. Cirque à hauteur d’homme et de femme. La vie de ma mère n’a rien d’un juron ni d’une biographie, comme pourrait le laisser penser son titre. De trois petits morceaux de bois, Olivier Debelhoir fait un agrès haut de 47 cm sur lequel il invite d’abord une femme du public à le rejoindre. Le risque y est moins grand que la tension nerveuse. Attention divulgâchage. Sautez trois lignes si vous ne voulez pas savoir. Comme on commence par se laisser prendre à croire que Delphine Lanson est une vraie spectatrice, on se retrouve en alerte augmentée. Blonde ronde, pas attifée du tout pour faire du vélo ni monter sur une fine planche, elle va faire duo avec Olivier Debelhoir pour chaque numéro. Petit à petit les deux s’élèveront pour finir par une ballade en altitude sur un cintre, semblable à une ligne de crête bordée d’immenses précipices. Ce spectaculaire croissant s’intègre dans la philosophie de la pratique circassienne qu’Olivier Debelhoir donne à partager. Celle d’un art qui se fait dans la relation, la liberté, et, malgré la répétition du même geste acrobatique, la faculté à toujours se tenir ancré dans le moment présent. Il vient d’un territoire – le cirque, le Vercors – et s’attache à le fondre dans celui des spectateurs. Ce soir-là, Lorelei, une jeune spectatrice, magiquement, vint directement jouer à l’improviste au piano une musique qui accompagnait si bien un exercice d’équilibre qu’Oliver Debelhoir mena sur le tranchant de la pelle que lui avait léguée son grand-père.

Eric Demey