La troupe Catalyse s’empare de Nocturne danse #43

La troupe Catalyse s’empare de la 43ème Nocturne danse du TLA et présente Vignette(s).

May B (1981), chef-d’œuvre de Maguy Marin, L’œil, la bouche et le reste (2017) de Volmir Cordeiro, Le soleil du nom (2016) de Bernardo Montet. Ce sont des extraits de ces pièces que les trois chorégraphes ont offert de remonter avec les acteurs de la troupe Catalyse dont les membres sont porteurs de handicaps physiques et mentaux, pour un programme intitulé Vignette(s). « J’ai toujours pensé que les acteurs de Catalyse sont profondément danseurs » confiait Bernardo Montet, à l’initiative du projet. À voir Guillaume Drouadaine, à la présence fascinante d’une rock star rimbaldienne, passer par tous les états de corps en reprenant son solo, on ne peut que lui donner raison. Et vous recommander chaleureusement cette 43ème Nocturne danse.

Delphine Baffour