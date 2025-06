La « Confession d’un ancien président qui a entraîné son pays au bord d’une crise », interprétée par David Van de Woestyne, interroge les dérives scabreuses de la sophistique et la folie du pouvoir.

Davide Carnevali s’inspire de Carlos Menem qui vendit son pays à des intérêts privés, conduisant l’Argentine à la ruine en 2001 et lessivant tous les petits épargnants. Mais nombreux sont les gouvernants qui lui ressemblent… Misère de l’ultralibéralisme et misère des peuples assez naïfs pour accepter sans broncher de se faire tondre et dépouiller de leur autorité souveraine par un pantin manipulé et corrompu. Sur le plateau nu, David Van de Woestyne s’avance, une liasse de papiers dans la main : il incarne ce président qui veut entrer dans l’histoire en étant le premier à dire toute la vérité sur son règne. Repentir sincère ou ruse supplémentaire ? À notre époque où règnent les communicants, les publicitaires et les influenceurs, Olivier Cherki, David Van de Woestyne et Davide Carnevali auscultent les mœurs politiques pour vérifier s’il leur reste un souffle de vertu et des oripeaux de vergogne.

Catherine Robert