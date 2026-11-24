Deuxième volet du cycle de spectacles que le metteur en scène Alain Batis consacre aux écritures nordiques, La Dame de la mer d’Ibsen révèle les psychés tourmentées de personnages cherchant à se libérer des carcans sociaux. Une création tout en nuances qui nous immerge dans les profondeurs de l’âme.

La saison dernière, au Théâtre de l’Épée de Bois, la compagnie La Mandarine Blanche (fondée en 2002 par le metteur en scène Alain Batis) révélait aux publics français Pluie dans les cheveux*, pièce méconnue du grand écrivain norvégien Tarjei Vesaas (1897-1970). Un an plus tard, c’est une œuvre de Henrik Ibsen (1828-1906) que le même artiste présente, dans le même théâtre, avec tout autant de réussite : La Dame de la mer. Deuxième volet d’un cycle consacré aux écritures nordiques (qui se poursuivra en 2027 par la création de deux textes de Fredrik Brattberg, auteur norvégien né en 1978), cette plongée dans les eaux à la fois claires et troubles de destins qui se cherchent a été créée en novembre au Théâtre Antoine Watteau (scène de Nogent-sur-Marne à laquelle La Mandarine Blanche est associée). La Dame de la mer nous transporte sur les rives brouillardeuses d’un fjord, face à une humanité en quête d’affranchissement et de discernement. Affranchissement des individus dont les désirs profonds buttent contre l’ordre établi de la société bourgeoise. Discernement des consciences qui pressentent les soubassements invisibles d’un bonheur qui échappe.

L’appel de l’ailleurs

On trouve ainsi, sur ce bout de rivage septentrional, des êtres dont l’apparente gaieté n’est qu’un simulacre. Empêtrées dans des mécanismes de renoncements et de non-dits, leurs existences n’offrent à nos regards que le pâle reflet de la plénitude. « L’eau des fjords est une eau malade », affirme Ellida. C’est elle, la dame de la mer. Cette jeune femme énigmatique vit aux côtés de son époux, le docteur Wangel, et des deux filles de celui-ci, mais reste hantée par les fantômes de son passé. Elle ne rêve que des ondes vives et libres du grand large. Le jour où elle décide de faire face à l’appel de l’ailleurs, c’est tout un monde qui se fissure. Les carcans sociaux cèdent le pas ; les élans intimes interrogent le futur. Dans la belle mise en scène que signe Alain Batis (les musiques originales sont de Cyriaque Bellot), les secrets de l’âme percent et s’imposent par petites touches sensibles. Ici, rien n’est jamais forcé. Une densité, une évidence s’imposent, nourries par le jeu inspiré de Pierre Cachia, Valentine Daruty, Anthony Davy, Laurent Desponds, Sylvain Dieuaide, Yasmine Haller (en alternance avec Églantine Perreau) et Julie Piednoir. Le théâtre d’Ibsen prend corps dans toute son ampleur et sa modernité : peuplé d’accents féministes et de déplacements introspectifs.

Manuel Piolat Soleymat