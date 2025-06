Le chorégraphe slovaque Dusan Hégli s’inspire des écrits de Milan Kundera pour sa nouvelle création.

Pratiquant les danses traditionnelles depuis l’enfance, diplômé du conservatoire de Bratislava, organisateur de multiples recherches en musicologie et danse, Dusan Hégli a contribué par son travail à l’élargissement de la réception des danses de l’Europe centrale. Ce chorégraphe prolixe – il a à son actif plus d’une centaine de pièces – est un fidèle d’Avignon puisqu’il y a présenté Fine-Tuning en 2016 et 2017 puis Barbaro en 2021 et 2023. Il revient avec un nouvel opus tout juste créé à Budapest : Nombril, everything between east and west.

Un spectacle qui mêle danse, théâtre et musique live

« Aujourd’hui, l’existence peut sembler insupportablement légère et dénuée de sens. Nous sommes arrivés à nous abîmer face à notre propre destin, comme les héros de Kundera. L’oubli rend une grande partie des efforts humains inutiles, mais c’est précisément là que réside notre combat. Celui de la mémoire contre l’oubli, ici, dans le nombril de l’Europe » écrit-il. Avec Bence Hégli à la dramaturgie et treize interprètes danseurs, musiciens ou comédiens, le chorégraphe s’inspire du célèbre auteur de L’insoutenable légèreté de l’être pour explorer, loin des clichés paresseux, la complexité́ et la singularité́ de l’Europe centrale.

Delphine Baffour