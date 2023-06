Deux membres du Royal Court Theatre à Londres, les metteurs en scène Vicky Featherstone et Sam Pritchard, unissent leurs talents pour mettre à l’honneur l’écriture d’un auteur soutenu par leur maison, Alistair McDowall. Composé de trois monologues de femmes, leur spectacle nous fait entrer de façons singulières dans des imaginaires complexes.

En invitant chez lui la langue anglaise, le Festival d’Avignon ne pouvait pas ne pas convier le Royal Court Theatre, l’un de ses plus illustres acteurs dans le milieu théâtral anglais. Créé en 1956 par l’English Stage Company (ESC) afin, dit sa directrice artistique Vicky Featherstone, de « provoquer le théâtre conventionnel de l’époque, contre l’adulation aveugle du théâtre shakespearien et la commercialisation du spectacle dans les quartiers ouest de Londres », ce lieu est aujourd’hui encore un précieux vivier d’écritures contemporaines. Après Caryl Churchill ou encore Martin Crimp, dont les textes de jeunesse y ont été accueillis, le Royal Court Theatre a donné à entendre les premières pièces d’Alistair McDowall. C’était en 2010, et la collaboration continue. Vicky Featherstone a par exemple monté deux de ses textes, X et The Glow. Pour Avignon, elle s’associe avec Sam Pritchard, directeur associé aux projets internationaux du Royal Court, afin de poursuivre son exploration de l’écriture de McDowall, qui pour l’occasion se fait plus intime que jamais.

Trilogie pour une actrice

Dans un seul espace scénique, c’est une trilogie que nous présentent les deux metteurs en scène. Les pièces Northleigh, 1940, In Stereo et all of it y sont jouées par une seule actrice, Kate O’Flynn. Laquelle nous fait entrer dans l’univers d’Alistair McDowall par un texte de facture classique, réaliste, ancré dans le passé. Elle y incarne, dit Vicky Featherstone, « un personnage plongé, sous les bombardements, dans une vie routinière et difficile mais qui y répond par une imagination débordante ». La deuxième pièce est de composition plus étrange, plus expérimentale. Monologue polyphonique, réparti sur le papier en plusieurs colonnes, In Stereo donne à entendre en même temps différents morceaux de vie d’une même personne. Dans all of it, ce chaos laisse place à un grand ordre apparent : une femme y raconte sa vie du début à la fin, comme s’il s’agissait d’une fiction bien agencée. Selon Vicky Featherstone, « ce que ces trois histoires ont en commun pourrait être de donner à voir trois femmes qui ont mis en place des échappatoires, des stratégies conscientes ou non, pour échapper à un destin ou à un quotidien. Leur imaginaire reflète leur complexité ».

Anaïs Heluin