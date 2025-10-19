3e édition de L’Envol musical à Poissy

Parrainé par Adam Laloum, cette 3e édition de L’Envol musical réunit de jeunes artistes et explore les multiples facettes du répertoire, de la musique de chambre à la mélodie et au concerto.

Ce court festival offre, en quatre concerts intelligemment construits, un intéressant voyage pianistique. En ouverture, Samuel Bismut et Anastasia Rizikov, issus du CNSM de Paris, jouent chacun un concerto (respectivement en la majeur de Mozart et en ré mineur de Bach) avant de se retrouver autour de la Fantaisie en fa mineur de Schubert. En clôture, Alena Osminkina, récente lauréate du concours Piano Campus, interprète Chopin avec orchestre (Concerto en mi mineur) et, en soliste, la 5e Sonate de Scriabine où le piano se fait orchestre lui-même. Dans le même esprit de curiosité, la pianiste Ayaka Matsuda joue son propre arrangement de La Mer de Debussy avant que la mezzo ukrainienne Sofia Anisimova et le pianiste franco-russe Ionah Maiatsky interprètent une sélection de lieder de Schumann. Quant au récital d’Adam Laloum, c’est une plongée dans la Vienne romantique (Schubert, Schumann, Brahms) qui n’oublie pas de pousser jusqu’à la magnifique Sonate op. 1 de Berg.

Jean-Guillaume Lebrun