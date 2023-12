Jean-Claude Casadesus reprend le programme inaugural de l’orchestre, donné en 1873.

Petit exercice d’archéologie musicale : l’Orchestre Colonne se replonge un siècle et demi en arrière, quand Édouard Colonne dirigeait le premier des concerts auxquels il allait bientôt donner son nom. Ceux de Mendelssohn (Symphonie « italienne »), Bizet (Jeux d’enfants, c’était alors une création) et Saint-Saëns (qui défendait en personne, ce jour de mars 1873, son Deuxième Concerto pour piano, repris aujourd’hui par Marie-Josèphe Jude) restent de nos jours très présents dans les concerts symphoniques, tout comme Schumann et Schubert, dont on (ré)entendra les versions orchestrales de Rêverie et du Roi des aulnes (celle-ci due à Berlioz) avec la soprano Tatiana Probst. Celui d’Ernest Guiraud l’est beaucoup moins. Son très enjoué Carnaval, créé l’année précédente chez Pasdeloup et ses « concerts populaires », était alors une musique d’avenir. Jean-Claude Casadesus, qui fut timbalier de l’Orchestre Colonne et le dirigea souvent, est le chef idéal pour ce concert-événement.

Jean-Guillaume Lebrun