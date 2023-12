C’est grave ! Ou la rencontre d’un homme et de la contrebasse

Grégory Voillemet et Les Enfants d’Apollon racontent en musique la rencontre d’un homme et de la contrebasse.

Les plus grands contrebassistes savent combien cette encombrante compagne a du mal à entrer dans les cases (ceux qui veulent lui faire prendre le train le savent). Pas étonnant qu’elle soit devenue objet/sujet de théâtre (La Contrebasse, de Patrick Süsskind, gros succès des années 1990 avec Jacques Villeret en contrebassiste mi-captif, mi-blasé). Avec C’est grave !, la compagnie Les Enfants d’Apollon raconte le moment d’avant, celui de la rencontre improbable du quidam (Michael Greenberg, virtuose érudit dans la vraie vie) et de l’instrument démesuré, aiguillonné par sa muse (la soprano Eugénie Zebrowska-Selin) et accompagné par le piano et l’accordéon de Thibault Frasnier et Petro Odrekhivskyy. Grégory Voillemet, que l’on connaît metteur en scène inventif et alerte, signe également la musique et les arrangements du spectacle.

Jean-Guillaume Lebrun