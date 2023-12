Esa-Pekka Salonen et l’Orchestre de Paris

De Debussy à Saariaho, en passant par Bach et Hindemith, trois programmes originaux et habilement composés par le chef finlandais.

Belle idée que cette imbrication des couleurs debussystes, à l’orchestre (Images) ou au piano (trois Préludes, par Jean-Yves Thibaudet). Pianiste et orchestre seront ensuite réunis dans la rare Fantaisie, reniée, du jeune Debussy avant une curiosité : Noces de Stravinsky, dans une orchestration (sans piano) due à l’États-unien Steven Stucky. De même, le programme suivant s’ouvre avec la Fantaisie et fugue BWV 537 de Bach orchestrée par Elgar, avant ses rares (et superbes) Sea Pictures (avec Nina Stemme en soliste de luxe) puis la Symphonie « Mathis le Peintre », chef-d’œuvre orchestral d’Hindemith. Enfin, Esa-Pekka Salonen rendra hommage à son amie Kaija Saariaho (1952-2023) avec deux concertos : L’Aile du songe (avec la flûtiste de l’Ensemble intercontemporain, Sophie Cherrier) et Notes on Light (par son dédicataire, le violoncelliste Anssi Karttunen), en regard du mystère des Océanides de Sibelius et de l’énergie exubérante de Kraft de Magnus Lindberg.

Jean-Guillaume Lebrun