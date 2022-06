Candide 1.6 de Gabriel UM du Collectif 1.5

Gabriel UM déploie une chorégraphie dynamique imprégnée d’un vocabulaire hip-hop, qui fait la part belle à la naïveté et à l’optimisme.

Dans une structure carrée et blanche, les danseurs et danseuses déploient une danse gaie, festive, viscérale, le sourire jusqu’aux oreilles. Pour Candide 1.6, sa dernière création avec le collectif 1.5, Gabriel UM – hip-hopeur qui s’est frotté aussi bien à la danse bretonne qu’au jazz – nous replonge dans l’insouciance de notre enfance, avec cinq interprètes et un violoncelliste. Portés par un plaisir régressif et une joie communicative, ils font vibrer une gestuelle impétueuse teintée de poésie pour revendiquer le droit à la candeur. En associant des techniques de danse urbaine et de danse contemporaine, ils font vibrer une ode à la naïveté poétique, sincère, libre, à contre-courant d’un monde où l’optimisme serait considéré comme niais.

Belinda Mathieu