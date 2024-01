Jards Macalé : Tribute to Farinha do Desprezo

Il est fort à parier que le club des nouveaux matins soit transformé en chaudron brésilien par Jards Macalé, injustement méconnu en Europe.

C’est un concert rare : Jards Macalé, né le 3 mars 1943 à Rio, est un des auteurs les plus influents au Brésil depuis un demi-siècle, mais aussi l’un des moins reconnus du public européen. Le voilà à Paris pour célébrer la réédition de son tout premier album, Farinha do Desprezo, sorti en 1972, emblématique de ce cultissime personnage doublé d’une forte personnalité demeurée dans l’ombre des plus grands qu’il a servis. Samba, rock, musique classique, jazz, bossa nova et tropicalia, il n’aura eu de cesse de produire d’enivrants cocktails, sans verser dans les clichés. Tout ce que contient cet album réédité pour l’occasion, qui a beaucoup alimenté en idées des générations de Brésiliens, à l’image du guitariste Gui Held et du bassiste Pedro Dantas, deux fidèles accompagnateurs de celui que Caetano Veloso porte bien haut dans son estime.

Jacques Denis