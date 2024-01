Fred Pallem & Sacre du Tympan “Cartoons II”

Épaulé par sa troupe déjantée, l’arrangeur présente le second volet consacré aux dessins animés qu’il revisite de sa plume inspirée.

On se souvient du carton de « Cartoons », publié en 2017 par l’inénarrable Sacre du Tympan. Le concept : reprendre des thèmes de dessins animés, de jeux vidéo et de séries télévisées pour enfants en les passant au filtre des talents d’arrangeur du chef Fred Pallem. Présenté au Café de la Danse, ce second volet reprend la même recette : tandis qu’à l’écran défilent Tom et Jerry, Batman, Super Mario ou les Fous du volant, le Sacre du Tympan, big band qui réunit quelques-uns des jazzmen les plus déjantés de la capitale, sert un mélange d’arrangements détonant de ces anciens et récents classiques de la culture pop revisités par la plume ludique de Pallem. Un concert qui ravit les enfants, tout en replongeant les parents dans leurs propres souvenirs du petit écran.

Vincent Bessières