Auteur, compositeur et metteur en scène, Jacques Rebotier crée une partition de paroles rythmée au cordeau, un chœur de trois formidables comédiennes qui nous emmène six pieds sous ciel, là où s’amoncellent les nuages, où le rire et l’imagination poussent la grisaille.

La première scène subjugue : trois corps immobiles et imbriqués, trois voix qui composent une partition millimétrée et drôle où se trame une « tendresse de synthèse » née d’injonctions. « Tapez 1 », « Tapez maman », « Tapez le juge »… D’emblée s’offre à nous un bijou d’inventivité foutraque née du monde tel qu’il va, qui débusque avec humour ce qui déraille dans cette « vallée de rires et de larmes » qui semble-t-il pourrait résumer toute vie. Ça cause, ça cause, ça casse, ça circule… Mais qu’est-ce que “ça“ ? C’est une parole virevoltante, fluide et vive ; un regard décalé et singulier sur le monde, éminemment subjectif ; un bazar pas possible même s’il n’y a rien sur la scène, à part des corps parlants, des mots qui fusent et rebondissent, des phrases qui s’assemblent et se répondent. Des bruits d’accidents surgissent aussi, entre autres éclats sonores et irruptions du monde réel. Le poète reprend pour cette nouvelle création le principe de collecte, de « chasse aux phrases », qui donna matière à son « Théâtre des questions » lancé par sa compagnie voQue en 1995. Comme dans Réponse à la question précédente (1993) ou dans Les Trois Parques m’attendent dans le parking (2012), il a recours au chœur, une forme qu’en poète musicien il affectionne.

Un chœur à l’unisson

Ici, un drôle de chœur de trois clowns un peu perdues, un peu désespérées comme peuvent l’être les clowns, arpente le plateau, chacune d’elles flanquée d’une valise rouge à roulettes lumineuses (il faut bien un peu de strass et paillettes…), coiffée d’une perruque immaculée qui rappelle les circonvolutions du cerveau. Anne Gouraud, Aurélia Labayle et Émilie Launay Bobillot sont vraiment fortiches, réussissant une danse de mots, un concerto à l’unisson au rythme alerte et redoutablement précis. L’espace est nu, vide et pourtant bien rempli, jouant de contrastes et d’échos entre le concret du quotidien et l’abstraction d’un paysage mental, entre intérieur et extérieur, entre « chaos du monde versus chaos de nos cerveaux ». Quoique… Si le monde s’avère indéchiffrable, complexe, – comme on aime un peu trop à le répéter -, le poète ne se prive pas de se faire satiriste grinçant. Des bribes de discours d’hommes et femmes politiques surgissent, que l’on reconnaît sans peine, entre Rachida Dati, Bruno Le Maire, Gabriel Attal, etc. C’est drôle, affûté, parfois un peu facile. Le plus convaincant, c’est quand l’imagination décolle du réel, quand les pensées s’amusent malgré toute l’inquiétude que suscite l’espèce humaine prédatrice et guerrière. Là malgré les nuages qui s’amoncellent, grâce à la langue qui invente et réinvente, grâce à ce chœur stimulant, on prend de la hauteur.

Agnès Santi