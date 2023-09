Le Ballet de l’Opéra de Paris fait résonner le style néo-classique américain de Jerome Robbins, à travers trois pièces de répertoire théâtrales, drôles et poétiques.

On lui doit la comédie musicale West Side Story (1961) et plusieurs chorégraphies emblématiques du New York City Ballet. Jerome Robbins, figure phare du style néo-classique américain, transcende la technique classique à laquelle il mêle liberté des corps et théâtralité à la Broadway. Le Ballet de l’Opéra de Paris revient sur ses traces, avec trois pièces déjà inscrites à son répertoire. En Sol fait danser des baigneurs à la charmante naïveté sur une composition de Ravel. In the Night déploie sur du Chopin un voyage amoureux et poétique teinté d’une grâce romantique. Sur un air de Chopin encore, The Concert nous embarque dans une comédie dansée, constellée de gags et personnages cocasses. L’occasion rêvée pour découvrir ou redécouvrir cet immanquable de l’histoire de la danse.

Belinda Mathieu