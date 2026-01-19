Installée dans une ancienne filature de l’Orne, la compagnie Le K (dirigée par l’auteur-metteur en scène Simon Falguières) présente Molière et ses Masques aux Plateaux Sauvages. Cette création pensée pour être jouée en itinérance, au sein de territoires ruraux, propose également ses accents de farce populaire aux publics citadins. Un retour à la liberté joyeuse et généreuse de l’artisanat du théâtre.

Il s’agit d’une aventure valeureuse et singulière. Celle de Simon Falguières et de la Compagnie Le K qui se sont installés en pleine campagne normande, dans l’ancienne filature de Saint-Pierre-d’Entremont, un village de 660 habitants, pour y implanter des espaces de répétition, donner naissance à un festival, organiser des résidences d’artistes et des ateliers amateurs… Tout cela afin de partager les plaisirs de la scène avec des publics éloignés des grands centres de création. C’est dans cette fabrique théâtrale baptisée Le Moulin de l’Hydre, en septembre 2024, qu’a été pour la première fois jouée Molière et ses masques, pièce publiée chez Actes Sud-Papiers. Par la suite présentée en extérieur au sein de territoires ruraux, cette farce sur l’existence et la carrière de Molière élargit ses horizons en installant ses tréteaux sur des plateaux de théâtres. Ici, le ton est libre. Les accents de comédie s’autorisent toutes sortes de fantaisies pour réenvisager les relations, à la fois de défiance et de séduction, qu’entretiennent les créateurs avec le pouvoir qui les subventionne.

Le destin tragi-comique d’un homme de théâtre

Un charme est là, indéniable, niché dans une conception artisanale du théâtre. Six excellents interprètes font de cette fable biographique une moment de rire dénué de toute esbrouffe. La simplicité rigoureuse du geste de mise en scène et la générosité des acteurs font oublier certains déséquilibres dans l’architecture du texte. On se laisse facilement gagner par l’énergie expansive d’Antonin Chalon, Louis de Villers, Anne Duverneuil, Charly Fournier, Victoire Goupil et Manon Rey. Ils et elles chantent, jouent d’instruments de musique, incarnent avec beaucoup d’aisance les vingt-trois personnages qui habitent le spectacle imaginé par Simon Falguières. On croise, outre Molière, les protagonistes masqués de sa comédie L’Étourdi, ainsi que Louis XIV, Philippe d’Orléans, Richelieu, Racine, Catherine de Médicis et même Panoramix, ou les Dupond et Dupont… Dans l’esthétique nue d’un art centré sur le jeu, toutes et tous racontent la tragi-comédie d’une vie qui, à travers ses triomphes comme ses épreuves, célèbre la nécessité du théâtre. Hier et bien sûr aujourd’hui.

Manuel Piolat Soleymat