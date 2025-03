Créé dans le cadre du Festival Les Galas du Théâtre national de Strasbourg, le nouveau spectacle de Caroline Guiela Nguyen raconte l’histoire d’une mère et de sa fille roumaines venues en France pour raisons médicales. Une proposition bilingue qui éclaire, à la façon d’un conte contemporain, la charge de la parole et de la traduction.

« Je m’intéresse, depuis très longtemps, à la question de l’interprétariat. Notamment parce que mes spectacles font souvent intervenir des comédiennes ou comédiens qui ne parlent pas français. Quand je suis arrivée à la direction du Théâtre national de Strasbourg (ndlr, en septembre 2023), j’ai rencontré l’association Migration Santé Alsace, dont le travail est de fournir des interprètes à des personnes allophones, par exemple lorsqu’elles doivent se rendre dans des hôpitaux ou des écoles. Mais il arrive aussi que ces personnes venues d’autres pays demandent à leurs enfants de faire office de traducteurs. Ce qui crée, évidemment, des situations très complexes. C’est l’une de ces histoires que raconte Valentina. Dans ce conte, une maman roumaine vient en France pour faire soigner son cœur. Elle est accompagnée de sa fille, Valentina, qui apprend le français beaucoup plus rapidement qu’elle. Un jour, cette mère se résout à faire une chose qu’elle avait toujours refusé de faire : demander à son enfant de l’accompagner à l’hôpital pour traduire ce que les médecins ont à lui dire.

Une enfant interprète : une messagère

Tout cela va donner lieu à un miracle. Pour écrire Valentina, je me suis mise à hauteur d’enfant, comme si je racontais cette histoire à quelqu’un de 12 ans. À l’instar de mes précédents spectacles, cette nouvelle création fait se côtoyer une actrice professionnelle, Chloé Catrin, et des acteurs amateurs : Marius Stoian, Paul Guta et Angelina Iancu, en alternance avec Cara Parvu. D’une certaine façon, dans Valentina, à travers l’exploration de la charge symbolique et psychologique que représente la traduction, se pose aussi la question du théâtre. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les comédiens et les comédiennes sont aussi appelés des interprètes. De même, dans les grandes tragédies, il y a souvent un messager qui vient apporter une mauvaise nouvelle. Et fréquemment, le malheur retombe sur cette personne qui annonce le malheur. Aussi, lorsqu’une petite fille de 9 ans doit communiquer à sa mère des informations aussi graves, aussi importantes, que des résultats médicaux pouvant déterminer sa survie ou sa mort, la chose devient vertigineuse… »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat