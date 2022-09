Greta Oto avec Matthieu Ehrlacher et Tânia Carvalho

Greta Oto, le papillon amazonien aux ailes transparentes, est l’emblème de la nouvelle création de ce duo.

C’est ce que l’on peut nommer une rencontre improbable, pour ce duo qui n’avait pas de nom quand il se sont rencontrés en 2020. « Nous appelions ça concert », se souvient la Portugaise Tânia Carvalho, chorégraphe forte d’une carrière de plus de vingt ans et performeuse vocale à ses heures, qui tâte désormais de l’erhu, vièle à deux cordes d’origine chinoise et même du shruti-box indien. Avec Matthieu Ehrlacher, saxophoniste natif de Figeac, chanteur, bidouilleur de synthés et danseur aussi, ils sont devenus Papillons d’éternité, une dénomination toute trouvée pour leurs improvisations, bruitistes comme oniriques, qui s’inscrivent dans l’instant, comme pour saisir la fugace immensité du temps présent.

J.Denis